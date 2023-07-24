Bauarbeiter ohne Arbeitserlaubnis - Hauptzollamt RosenheimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.07.2023: Bauarbeiter ohne Arbeitserlaubnis - Hauptzollamt Rosenheim
60 Min.Folge vom 24.07.2023Ab 12
Weilheim in Oberbayern. Hier kontrollieren Thomas und Alex vom Hauptzollamt Rosenheim Schwarzarbeiter. Ihr erster Einsatz führt sie auf eine Baustelle. Hier finden sie heraus, dass ein Bauarbeiter illegal arbeitet. Mit welcher Strafe muss der Mann rechnen?
