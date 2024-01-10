Verstopftes Rohr im Wohnblock - Rohrreiniger BerlinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.01.2024: Verstopftes Rohr im Wohnblock - Rohrreiniger Berlin
60 Min.Folge vom 10.01.2024Ab 12
Gina Sembach und Stefan Seifert sind Rohrreiniger der Berliner Wasserwerke. Ein Job, der nichts für schwache Nerven ist. Denn die Rohr- und Kanalreiniger müssen oft in dunkle Schächte klettern. Die besondere Bauweise der Berliner Leitungen stellt eine weitere Herausforderung für beide dar: Kriegen sie den Anschluss eines Wohnblocks wieder frei? Und: Eine Nacht im kapazitätsstärksten Paketzentrum Deutschlands - Paketzentrum Feucht
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen