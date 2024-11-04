Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.11.2024: LKW-Kontrollen in Tirol
61 Min.Folge vom 04.11.2024Ab 12
2,5 Millionen LKW sind pro Jahr auf den Autobahnen in Tirol unterwegs. Andreas Orgler und seine Kollegen von der Mobilen Kontrolleinheit der A.S.F.I.N.G sind immer wieder entsetzt über den technischen Zustand der Wagen. Mit ihrem mobilen Kontrollzug sind die Prüfer nicht an bestimmte Orte für ihre Kontrollen gebunden. Zusammen mit der Polizei holen sie mit ihren Kontrollen gefährliche Fahrzeuge von der Straße.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
