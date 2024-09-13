Streetfood aus aller Welt in MünsterJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 13.09.2024: Streetfood aus aller Welt in Münster
Folge vom 13.09.2024
Auf dem Schlossplatz im Herzen Münsters steht das alljährliche Streetfood and Music Festival an: Mit 56 verschiedenen Trucks mit kulinarischen Highlights und ausgefallenen Kombinationen, zählt das Festival zu den größten in ganz Deutschland. Mike Schmedtkord und Maurice Lawnik sind für den Aufbau des Festivals zuständig. Schaffen Sie es, das Festival in der Größenordnung pünktlich bis zum Start aufzubauen?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
