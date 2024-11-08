Wohnwagen ohne Schlüssel: Campingschrauber HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.11.2024: Wohnwagen ohne Schlüssel: Campingschrauber Hannover
60 Min.Folge vom 08.11.2024Ab 12
Olli Schmidt und Peter Trautmann kümmern sich mit ihrer mobilen Campingwerkstatt im Umkreis von 100 Kilometern um alles was auf Campingplätzen steht – egal ob Wohnwagen oder Wohnmobil. Heute steht ein verschlossener Wohnwagen auf dem Programm, der Besitzer ist verstorben, die Erben finden die Schlüssel nicht – eine Herausforderung für Peter und Olli. Die beiden wollen über die Dachluke einsteigen, um die wertvolle Tür nicht zu beschädigen, denn der Wohnwagen soll später weiterverkauft werden.
