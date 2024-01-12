Cuttermesser im Handgepäck – Sicherheitskontrolle Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 12.01.2024: Cuttermesser im Handgepäck – Sicherheitskontrolle Flughafen München
61 Min.Folge vom 12.01.2024Ab 12
Stefanie Müller und ihr Team von der SGM, der Sicherheitsgesellschaft München, ist im Einsatz an den Kontrollschleusen für Handgepäck. Ob Messer, Feuerzeuge oder zu großes Deo – was nicht erlaubt ist, muss häufig entsorgt werden. Ausreden lässt das Team nicht gelten, denn sie haben nur ein Ziel – die Sicherheit der Passagiere.
