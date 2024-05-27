Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Herzinfarkt im Parkhaus – Notfallsanitäter Regensburg

Kabel EinsFolge vom 27.05.2024
61 Min.Folge vom 27.05.2024Ab 12

Spätschicht für die Notfallsanitäter Nicolas und Max in Regensburg. Ihr erster Einsatz führt die beiden in ein Parkhaus in der Regensburger Innenstadt. Eine Dame mit einem internen Defibrillator ist zusammengebrochen. Jetzt gilt es herauszufinden, ob die Frau einen erneuten Herzinfarkt hat. Sie muss schnell in ein Krankenhaus transportiert werden. Und: Der goldene Schnitt- Die Landschaftsgärtner aus Schermbeck

