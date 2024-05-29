Bunter, lauter, schneller - die Autoscooter-Schrauber im EinsatzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.05.2024: Bunter, lauter, schneller - die Autoscooter-Schrauber im Einsatz
61 Min.Folge vom 29.05.2024Ab 12
Die Jahrmarkt-Saison hat begonnen und die Autoscooter Mechaniker Ralph Landwermann und Marco Cerullo haben alle Hände voll zu tun. Heute steht ein Außeneinsatz auf dem Osnabrücker Frühlingsfest auf dem Programm. In zwei Tagen soll die Kirmes starten und Marco und sein Schwiegervater Ralph müssen zum einen ein neues Scooter-Netz einbauen und bei einem weiteren Schausteller die LED-Technik überprüfen. Zwei Einsätze unter Zeitdruck und mit einigen Tücken der Technik stehen ihnen bevor.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen