Folge vom 11.06.2024: Wutausbrüche am laufenden Band – Platzwart Udo Tesch
62 Min. Ab 12
Udo Tesch, Platzwart des Fußballvereins in Steenfelde, steht wieder einmal vor einer Herausforderung: Ein verheerender Sturm hat eine Bande am Spielfeldrand beschädigt. Bis zum Anpfiff des Derbys muss sie wieder stehen. Udo Tesch, bekannt für seine legendären Wutausbrüche, droht erneut in einen Strudel der Emotionen zu geraten. Wird es ihm gelingen, die Bande rechtzeitig wieder aufzustellen?
