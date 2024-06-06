Stupsnasen im Sand – Seehundretter Toni ThurmJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.06.2024: Stupsnasen im Sand – Seehundretter Toni Thurm
61 Min.Folge vom 06.06.2024Ab 12
Der ehrenamtliche Seehundretter Toni Thurm ist in Sankt Peter-Ording am Nordseestrand unterwegs und rettet mutterlose Seehundbabys. Ohne seine Arbeit hätten diese keine Überlebenschance. Toni hat heute bereits zwei Junge eingesammelt - doch dann entdeckt er zwei weitere im Sand. Das Problem ist: Er hat keinen Platz mehr in seiner Transportbox. Kann er die zwei Seehunde noch retten? Und: Verschmutzte Hauptstadt - Graffiti Entfernung Berlin
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen