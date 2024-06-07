Die Helden Hamburgs – Greenkeeper HSV!Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.06.2024: Die Helden Hamburgs – Greenkeeper HSV!
Folge vom 07.06.2024
Die Rasenpflege im Hamburger Volksparkstadion spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg des HSV und die Zufriedenheit der Fans. Ein gut gepflegter Rasen ist nicht nur optisch ansprechend, sondern sorgt auch für eine bessere Spielqualität und vermindert Verletzungsrisiken für die Spieler. Damit der heilige Rasen stets in sattem Grün erstrahlt, päppeln Greenkeeper wie Nils und Paul die gebeutelten Pflänzchen nach jedem Spiel wieder auf. Und: Mülldetektive Herne
