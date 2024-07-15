Bernd Zehner Grillteller FrankfurtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.07.2024: Bernd Zehner Grillteller Frankfurt
61 Min.Folge vom 15.07.2024Ab 12
Im Frankfurter Bahnhofsviertel kennt sich Bernd Zehner kulinarisch hervorragend aus. Der gebürtige Frankfurter testet heute hier die angesagtesten Grillteller seiner Heimatstadt. Bei welchem Grillteller läuft ihm das Wasser im Munde zusammen? Und bei welchen läuft er lieber davon?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
