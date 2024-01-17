Papierchaos im LKW – Schwerlast Kontrolle NienburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.01.2024: Papierchaos im LKW – Schwerlast Kontrolle Nienburg
Folge vom 17.01.2024
Nienburg in Niedersachen – Ulrich S. und Stefan E. kontrollieren den Schwerlastverkehr auf der Bundesstraße. Die beiden halten einen LKW ohne Kennzeichen auf, doch das ist nicht das einzige Problem.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
