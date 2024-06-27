Der Hüter der Flohmärkte: Thomas FrostJetzt kostenlos streamen
Folge vom 27.06.2024: Der Hüter der Flohmärkte: Thomas Frost
Folge vom 27.06.2024
Parchim in Mecklenburg-Vorpommern. Thomas Frost veranstaltet seit mehr als zehn Jahren Flohmärkte und weiß genau, auf was er alles achten muss. Regelmäßig macht er Kontrollgänge, um zu überprüfen, dass niemand gefälschte oder verbotene Ware an seinem Stand verkauft. Ist der Händler uneinsichtig, muss Thomas Frost schon mal den einen oder anderen Platzverweis aussprechen.
