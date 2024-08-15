Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 15.08.2024
61 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12

Coco Freudenberg rettet seit acht Jahren Tiere in Not. Heute: Auf dem Balkon einer unbewohnten Mietwohnung steckt ein junges Eichhörnchen in der Klemme. Doch der kleine Nager muss sich noch ein wenig gedulden, denn auf dem Weg entdeckt die 27-jährige eine verletzte Taube in einem befahrenen Tunnel in der Düsseldorfer Innenstadt. An der kann die Tierschützerin nicht tatenlos vorbeifahren.

