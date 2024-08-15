Coco Freudenberg – Taube & Eichhörnchen auf BalkonJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 15.08.2024: Coco Freudenberg – Taube & Eichhörnchen auf Balkon
61 Min.Folge vom 15.08.2024Ab 12
Coco Freudenberg rettet seit acht Jahren Tiere in Not. Heute: Auf dem Balkon einer unbewohnten Mietwohnung steckt ein junges Eichhörnchen in der Klemme. Doch der kleine Nager muss sich noch ein wenig gedulden, denn auf dem Weg entdeckt die 27-jährige eine verletzte Taube in einem befahrenen Tunnel in der Düsseldorfer Innenstadt. An der kann die Tierschützerin nicht tatenlos vorbeifahren.
