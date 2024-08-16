Schimmel im 30 Jahre alten Bi-Mobil – Camping Checker Axel OsterlohJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.08.2024: Schimmel im 30 Jahre alten Bi-Mobil – Camping Checker Axel Osterloh
61 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Wenn in der Schlafkabine der Schimmel blüht, dann ist es Zeit für Camper-Checker Axel Osterloh nach dem Rechten zu sehen. Und so checkt er heute bei Hartmut und Marianne aus Vechta ein seltenes Bi-Mobil, also einen Pick-Up-Truck mit Wohnkabinen-Aufleger. Den beiden war zunächst bloß modriger Geruch im Alkoven aufgefallen, aber das Ganze weitet sich zu einem massiven Feuchtigkeitsschaden aus. Und das ist noch längst nicht alles, was an dem 30 Jahre alten Bi-Mobil vor sich hin rottet.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen