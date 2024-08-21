Hoch zu Ross - die Polizei-Reitstaffel HannoverJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.08.2024: Hoch zu Ross - die Polizei-Reitstaffel Hannover
61 Min.Folge vom 21.08.2024Ab 12
Ein Pferd in der Fußgängerzone? In Hannover nichts Ungewöhnliches, denn hier kontrollieren die Polizisten Andreas Joop und Janina Back von der Reiterstaffel. Ob Falschparker, Handy am Steuer oder verdächtige Erwachsene auf dem Kinderspielplatz – immer dann sind die beiden zur Stelle.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
