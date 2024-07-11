Kölner Umwelthelden: KRAKE gegen Müll im RheinJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.07.2024: Kölner Umwelthelden: KRAKE gegen Müll im Rhein
61 Min.Folge vom 11.07.2024Ab 12
Die Aufräumer von der KRAKE (Kölner-Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit) aus Köln sind wieder unterwegs! Gründer Christian Stock und sein Team wissen, dass Weltretten vor der eigenen Haustür anfängt. Die schwimmende Müllfalle „Rheinkrake“ fischt Müll aus dem Rhein, der sonst in den Ozeanen landen würde. Wie viel sie heute einsammeln? Abgerechnet wird zum Schluss.
