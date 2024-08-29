Hauptzollamt Rosenheim - Gefährliche LadungssicherungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 29.08.2024: Hauptzollamt Rosenheim - Gefährliche Ladungssicherung
61 Min.Folge vom 29.08.2024Ab 12
Am Zollamt Bad Reichenhall kommen täglich Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union an. Die Zöllner Daniela und Christoph müssen diese kontrollieren. Passt alles, geben sie die Ware für die Einfuhr nach Deutschland frei. Passt etwas nicht, kommt die Ware nicht nach Deutschland rein.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen