Rabenschwarm bei der Auswilderung – Wildtierzentrum SaarburgJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.08.2024: Rabenschwarm bei der Auswilderung – Wildtierzentrum Saarburg
61 Min.Folge vom 07.08.2024Ab 12
Jürgen Meyer hat ein Herz für Tiere. In seinem Wildtierzentrum päppelt er seit 22 Jahren Patienten auf mit einem klaren Ziel: die Auswilderung. Heute ist eine Rabenkrähe an der Reihe. Um dem Vogel den Start in die Freiheit zu erleichtern hat Jürgen Meyer einen Trick: der Vogel soll mit seinen Hilferufen möglichst viele Krähen anlocken. Wird ihm das gelingen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen