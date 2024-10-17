Verkehrspolizei Nürnberg kontrolliert tiefergelegten WagenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 17.10.2024: Verkehrspolizei Nürnberg kontrolliert tiefergelegten Wagen
61 Min.Folge vom 17.10.2024Ab 12
Manuel und Benedikt von der Verkehrspolizei kontrollieren einen Wagen. Der BMW ist sichtbar tiefergelegt. Die Papiere hat der Mann nicht dabei. Ein Verschränkungstest soll jetzt zeigen, ob das Gewindefahrwerk zu niedrig eingestellt ist. Im Laufe der Kontrolle stellen die Polizisten fest: das ist nicht das einzige Problem am Wagen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen