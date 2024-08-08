Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.08.2024: Windrad-Abriss in NRW
60 Min.Folge vom 08.08.2024Ab 12
Im Windpark Waldfeucht in NRW, nahe der holländischen Grenze baut Abriss-Spezialist Nils Wörmann mit seinem Team ein Windrad ab. In einer spektakulären Aktion heben sie zuerst den Rotor mit einem Spezialkran herunter, danach das Maschinenhaus. Dann bauen sie den 96m hohen Turm mit dem Kran Teil für Teil ab.
