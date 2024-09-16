Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.09.2024: Fränkischer Bratwurstgipfel
62 Min.Folge vom 16.09.2024Ab 12
Den Franken ist die traditionelle Fränkische Bratwurst heilig. Egal ob fein oder grob, in die Wurst kommt nur das, was wirklich reingehört. Auf dem Bratwurstgipfel im Oberfränkischen Pegnitz macht man da eine Ausnahme. Denn hier treten Metzger der Region mit ihren kreativen Bratwurstkreationen an, um fränkischer Bratwurstkönig zu werden. Käsespätzle, Hanf, Jalapenos, Mohn. Wer hat die beste Wurst auf seinem Grill?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
