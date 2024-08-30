Voller Tag für Tierarzt Ekkehart StamnitzJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 30.08.2024: Voller Tag für Tierarzt Ekkehart Stamnitz
60 Min.Folge vom 30.08.2024Ab 12
In Bad Liebenwerda ist die Praxis von Ekkehart Stamnitz heute besonders voll. Eine Patientin ist die Wasserhündin Sophie mit einem Tumor am Schwanz. Danach ist Kater „Batman“ dran, der geduldig auf eine Impfung wartet. Und gegen den Sonnenbrand auf den Ohrrändern hat Ekkehart Stamnitz eine ganz besondere Lösung zur Hand.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen