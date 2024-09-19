BuPo Berlin Spätschicht Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.09.2024: BuPo Berlin Spätschicht Teil 2
62 Min.Folge vom 19.09.2024Ab 12
Die Bundespolizisten Maria und Stephan erwartet eine vollgepackte Spätschicht. Sie haben mehrere Fälle direkt in Bahnhöfen und wagemutige Personen, die die Oberleitungsmasten hochklettern. Ein gefährliches Unterfangen, das im schlimmsten Fall Menschenleben kosten kann. Jedes Mal müssen die Züge auf der Strecke stoppen. Werden die Bundespolizisten den Kletterer erwischen und wie lange wird der Zugverkehr lahmgelegt?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen