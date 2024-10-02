Ehrenamtliche Rettungssanitäter auf dem Augsburger PlärrerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 02.10.2024: Ehrenamtliche Rettungssanitäter auf dem Augsburger Plärrer
61 Min.Folge vom 02.10.2024Ab 12
Martin Eigl und Julian Endres sind Rettungssanitäter beim Bayerischen Roten Kreuz in Augsburg. Die beiden sind heute beim größten Volksfest Schwabens dabei. Und wie schon in den Vorjahren ist auch dieses Mal einiges dabei: Vom aufgeschürften Knie über Schwindel- und Krampfanfälle bis hin zu den klassischen alkoholbedingten Ausfallerscheinungen.
