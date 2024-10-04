Autoscooterwerkstatt Nienburg: Schülerpraktikanten geben VollgasJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 04.10.2024: Autoscooterwerkstatt Nienburg: Schülerpraktikanten geben Vollgas
62 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12
In Ralph Landwermanns Schausteller-Werkstatt ist heute volles Haus: Der Geschäftsführer hat Schülerpraktikanten zu einem Schnuppertag eingeladen. Während der Senior-Chef mit den Jungs das Schweißen übt, kümmert sich Schwiegersohn Marco Cerullo um das Tagesgeschäft. Bei mehreren Autoscootern muss der Antrieb erneuert werden. Doch ein reparierter Motor funktioniert plötzlich nicht mehr - und der Kunde steht schon abfahrbereit in der Werkstatt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins
Enthält Produktplatzierungen