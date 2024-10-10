Wasser läuft ins Wohnmobil – Die CampingschrauberJetzt kostenlos streamen
Folge vom 10.10.2024: Wasser läuft ins Wohnmobil – Die Campingschrauber
61 Min.Folge vom 10.10.2024Ab 12
Die Campingschrauber Peter Trautmann und Oli Schmidt haben einen Spezialauftrag. Bei Kundin Claudia läuft Wasser ins Wohnmobil - und zwar irgendwo aus der fahrzeuginternen Wasserversorgung. Das Leck muss gefunden werden, damit das Wohnmobil ins Winterlager gehen kann. Die Campingschrauber begeben sich auf die Suche.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
