Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 21.10.2024: Unruhige Nacht für die Polizei Salzgitter
60 Min.Folge vom 21.10.2024Ab 12
Es ist viel los in der Nachtschicht von Lisa Schulze und Michael Kaletka von der Polizei in Salzgitter. Zuerst müssen die beiden bei einem Blechschaden klären, wer Schuld hat. Kurz danach macht ein Hochzeitskonvoi Probleme: rund zwanzig Fahrzeuge fahren im Pulk und keiner will ausgebremst werden – auch nicht von roten Ampeln.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
12
