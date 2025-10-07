Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: LKW Kontrolle Soest und Walzer Sonderpostenanlieferung

Kabel EinsFolge vom 07.10.2025
Thema u.a.: LKW Kontrolle Soest und Walzer Sonderpostenanlieferung

Thema u.a.: LKW Kontrolle Soest und Walzer SonderpostenanlieferungJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.10.2025: Thema u.a.: LKW Kontrolle Soest und Walzer Sonderpostenanlieferung

60 Min.Folge vom 07.10.2025Ab 12

Markus A. und Dave B. gehören zum Verkehrsdienst der Polizei Soest. Heute führen sie mit ihren Kollegen auf der B55 Schwerlastkontrollen durch. Im Blickpunkt der Polizei: LKW die in ein nahegelegenes Industriegebiet wollen. Egal ob ein 3,5 – oder ein 18-Tonner Lastwagen - den Polizisten entgeht nichts.

Alle verfügbaren Folgen