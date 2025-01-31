Unfall unter Alkohol - Polizei Neukölln!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.01.2025: Unfall unter Alkohol - Polizei Neukölln!
60 Min.Folge vom 31.01.2025Ab 12
Steffen Nitz und Philipp Riemer von der Polizei Berlin Neukölln fahren in ihrer Nachtschicht zu einem Auffahrunfall. Einer der Beteiligten hat Alkohol getrunken. Die Aussagen der Fahrer sind widersprüchlich – die Polizisten nehmen alle Spuren auf. Können sie hier Klarheit schaffen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins