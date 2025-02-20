Thema u. a.: US-Cop Richard GengJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 20.02.2025: Thema u. a.: US-Cop Richard Geng
61 Min.Folge vom 20.02.2025Ab 12
Monterey County im Norden von Kalifornien: Der Landkreis ist das Revier von Deputy Sheriff Richard Geng. Täglich ist der gebürtige Berliner auf Streife, um für Recht und Ordnung zu sorgen. Er führt Verkehrskontrollen durch, ermittelt in Diebstahlsdelikten und beschlagnahmt Drogen. Seine Lebensversicherung ist seine umfangreiche Ausrüstung. So stellt er sich den Herausforderungen seines Jobs als Gesetzeshüter an der Westküste der USA.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins