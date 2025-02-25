Thema u. a.: Wiener Schnitzel à la Brüdigam: Ein Kochtraining der besonderen ArtJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.02.2025: Thema u. a.: Wiener Schnitzel à la Brüdigam: Ein Kochtraining der besonderen Art
60 Min.Folge vom 25.02.2025Ab 12
Im schleswig-holsteinischen Kaaks bei Itzehoe dreht sich beim Kochtraining alles um das Traditionsgericht aus Österreich: Wiener Schnitzel. Frank Brüdigam, Koch und Besitzer des Landgasthofes "Zum Wildwechsel", zeigt seinem Auszubildenden Justin, wie man das Schnitzel besonders zart und saftig zubereitet. Und: Bundespolizei: Am Bahnhof in Nürnberg
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen