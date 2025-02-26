Thema u. a.: Flugrettung Hinterdux: Höhenrettung in Extremsituationen!Jetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.02.2025: Thema u. a.: Flugrettung Hinterdux: Höhenrettung in Extremsituationen!
61 Min.Folge vom 26.02.2025Ab 12
Notärztin Christine, Flugretter Florian und Pilot Jörg retten Wintersportler in höchster Not. Ob ein bewusstloser Skifahrer oder der Verdacht auf Schlaganfall - ihr Einsatz fordert Präzision, Schnelligkeit und Nervenstärke. Und: Polizeikontrolle auf der A1
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins