Thema u. a.: Verdächtige Lieferung! Cannabis Samen im PaketbriefJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.03.2025: Thema u. a.: Verdächtige Lieferung! Cannabis Samen im Paketbrief
60 Min.Folge vom 11.03.2025Ab 12
Das Zollamt Bad Reichenhall an der A8. Hier kommen täglich Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union über die Grenze. Die Zöllner Christoph und Daniela müssen diese kontrollieren und für den Verkauf freigeben. Die erste Warensendung kommt per Post. Eine Firma verschickt Cannabis Samen von Großbritannien aus Deutschland. Das ist allerdings verboten!
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
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