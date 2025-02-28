Thema u. a.: Campingschrauber Hannover reparieren kaputte HeizungJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 28.02.2025: Thema u. a.: Campingschrauber Hannover reparieren kaputte Heizung
Folge vom 28.02.2025
Campingschrauber Peter und Oli sind auf dem Weg zum Nordufer Campingplatz am Steinhuder Meer. Bei einer Kundin mit Dauerstellplatz macht die Heizung ihres alten Campingwagens komische Geräusche. Sie sorgt sich, dass Gas ausströmt. Können ihr die Campingschrauber helfen?
