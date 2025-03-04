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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Braumanufaktur Oberfranken: Sauerkirschbier vom Azubi

Kabel EinsFolge vom 04.03.2025
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.03.2025: Thema u. a.: Braumanufaktur Oberfranken: Sauerkirschbier vom Azubi

60 Min.Folge vom 04.03.2025Ab 12

In der Braumanufaktur in Schnaid in Oberfranken entstehen außergewöhnliche Bierkreationen. Heute steht ein Sauerkirschbier auf dem Plan. Für Azubi Felix Denglein gibt es aber noch eine weitere Premiere: Zum ersten Mal darf er die große Brauanlage allein bedienen. Braumeister und Chef David Hertl gibt ihm dabei lediglich Tipps. Felix muss sich genau an das Rezept halten und besonders auch die Temperaturen beachten. Ansonsten schmeckt das Bier am Ende nicht so, wie es soll.

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