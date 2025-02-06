Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.02.2025: Kettensäge in XXL
61 Min.Folge vom 06.02.2025Ab 12
Jens Kettelhake ist im Besitz einer riesigen mobilen Sägeanlage. Mit dem Giganten ist er in ganz Deutschland unterwegs, um riesige Baumstämme in Kleinholz zu verarbeiten. Beauftragt wird er von Holzhändlern, Förstern und Privatpersonen. Viele von ihnen wollen die zurechtgesägten Stämme weiterverarbeiten – zum Beispiel zu Tischplatten oder Schränken.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins