Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 18.03.2025: Thema u. a.: Bundespolizei - Illegale Einfuhr
Folge vom 18.03.2025
Einsatz für die Bundespolizisten Laura und Thommy an der Grenze zu Tschechien. Ein Transporter reist nach Deutschland ein. Nach einem kurzen Gespräch verrät der Fahrer, dass er einen illegalen Gegenstand dabeihat. Was finden die Bundespolizisten im Handschuhfach?
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
