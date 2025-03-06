Thema u. a.: Senioren hinterm Steuer: ADAC-Fahrchecker BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 06.03.2025: Thema u. a.: Senioren hinterm Steuer: ADAC-Fahrchecker Berlin
61 Min.Folge vom 06.03.2025Ab 12
Während andere EU-Länder schon längst dazu übergegangen sind die Fahrleistungen von Menschen ab 65 Jahren in regelmäßigen Abständen zu testen, gibt es in Deutschland den Führerschein auf Lebenszeit. Michael Borucu ist Fahrlehrer und seit 14 Jahren der Senioren-Fahr-Checker vom ADAC. Ein älteres Ehepaar will den Fahrcheck freiwillig machen. Ob sie dem Berliner Straßenverkehr noch gewachsen sind?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins