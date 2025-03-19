Thema u. a.: Polizeistreife - Notruf im Märkisch-OderlandJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 19.03.2025: Thema u. a.: Polizeistreife - Notruf im Märkisch-Oderland
61 Min.Folge vom 19.03.2025Ab 12
Notruf: ein Mann meldet mitten in der Nacht, dass ihm mehrere Männer auflauern – und zwar mit Schusswaffen. Mit Blaulicht und Maschinenpistolen eilen Toni Wiedenhöft und Philipp Olschewski von der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland zu Hilfe.
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi, Dokumentation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins