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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Viel zu tun für Frohmarktleiter Thomas Parchim

Kabel EinsFolge vom 07.03.2025
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Thema u. a.: Viel zu tun für Frohmarktleiter Thomas Parchim

Thema u. a.: Viel zu tun für Frohmarktleiter Thomas ParchimJetzt ohne Werbung streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 07.03.2025: Thema u. a.: Viel zu tun für Frohmarktleiter Thomas Parchim

60 Min.Folge vom 07.03.2025Ab 12

In Parchim, Mecklenburg-Vorpommern, steht für Flohmarktleiter Thomas Frost der letzte Flohmarkt des Jahres an. Viele bekannte Händler sind gekommen. Als Betreiber ist er für alles verantwortlich - und damit auch für Sicherheit und Ordnung. Diesmal muss er sich jedoch auch als Elektriker beweisen.

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