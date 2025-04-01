Thema u.a.: Autobahn und Stadtkontrolle OsnabrückJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 01.04.2025: Thema u.a.: Autobahn und Stadtkontrolle Osnabrück
61 Min.Folge vom 01.04.2025Ab 12
Dennis Meinders und Timo Wellnitz sind heute auf der A30 bei Osnabrück unterwegs und kontrollieren die Kennzeichen von auffälligen Autos. Die Polizisten halten einen Wagen aus Polen an und decken etwas Mysteriöses auf. Sie sind überrascht, denn so einen Fall hatten sie noch nie!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins