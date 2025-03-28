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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Die Ordnung in der Sünde – Hausmeister auf der Reeperbahn

Kabel EinsFolge vom 28.03.2025
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 28.03.2025: Thema u. a.: Die Ordnung in der Sünde – Hausmeister auf der Reeperbahn

61 Min.Folge vom 28.03.2025Ab 12

Die Hamburger Reeperbahn: Sobald die letzten Bars und Clubs schließen, schlägt die Stunde von André Schneider, genannt Atze. Als Hausmeister kümmert er sich um alle möglichen Arbeiten, die auf dem Kiez anfallen. Darunter Reparaturen, Wartungen und Schreinerarbeiten. Er räumt nicht nur die Hinterlassenschaften der letzten Partynacht weg sondern sorgt für blitzblanke Räume und Toiletten. Zur Seite steht ihm sein Freund Heino Köhn.

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