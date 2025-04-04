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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: Wunderheilerin oder Hokuspokus? - Pferdeflüsterin Franziska Hartl

Kabel EinsFolge vom 04.04.2025
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 04.04.2025: Thema u.a.: Wunderheilerin oder Hokuspokus? - Pferdeflüsterin Franziska Hartl

61 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12

Franziska Hartl ist die letzte Hoffnung für viele Tiere: Mit ihrer speziellen Physiotherapie bringt sie lahme Pferde wieder zum Galopp und heilt Schweine mit gezielten Griffen. Selbst Ziegen und Wildtiere profitieren von ihrer Osteopathie – oft in letzter Sekunde vor dem Schlachter. Eine Ziege mit Abszess bekommt Hilfe durch Blutegel, ein im Kreis laufendes Pferd entkommt dank ihrer Behandlung dem sicheren Tod. Sogar im Schweinestall sorgt sie für Bewegung – wortwörtlich!

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