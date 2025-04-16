Thema u.a.: Baupfusch in Röttenbach – Baubegutachter Maik Menke ist fassungslosJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 16.04.2025: Thema u.a.: Baupfusch in Röttenbach – Baubegutachter Maik Menke ist fassungslos
60 Min.Folge vom 16.04.2025Ab 12
Bausachverständige Maik Menke ist diesmal im bayrischen Röttenbach unterwegs. Er begutachtet die Schäden des Neubaus von Flavia Santos und Pierre Hochbaum. Denn der Bauträger hat gepfuscht und die Arbeiten vor Fertigstellung des Hauses eingestellt. Das Ausmaß der Schäden macht den erfahrenen Sachverständigen fassungslos.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen