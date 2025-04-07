Thema u.a.: E-Scooter-Kontrollen in Soltau und die BrockenbäuerinnenJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.04.2025: Thema u.a.: E-Scooter-Kontrollen in Soltau und die Brockenbäuerinnen
61 Min.Folge vom 07.04.2025Ab 12
E-Scooter boomen, doch die Unfallzahlen steigen alarmierend. 2023 gab es fast 9500 Unfälle mit Personenschäden – ein Anstieg um 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Todesfälle haben sich sogar verdoppelt. Viele E-Scooter-Fahrer kennen die Regeln nicht, was gefährliche Situationen schafft. Häufige Verstöße: Fehlende Versicherungen, Beifahrer oder Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Die Polizeiinspektion Heidekreis reagiert und kontrolliert heute gezielt E-Scooter in Soltau.
