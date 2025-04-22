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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Leidenschaft die Leiden schafft – Camperchecker Axel Osterloh

Kabel EinsFolge vom 22.04.2025
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Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 22.04.2025: Leidenschaft die Leiden schafft – Camperchecker Axel Osterloh

61 Min.Folge vom 22.04.2025Ab 12

Kann ein 30 Jahre altes Wohnmobil für 600 Euro etwas taugen? Bei Camper-Checker Axel Osterloh aus Oldenburg schrillen bei dem Preis alle Alarmglocken, aber das Brüderpaar Jörg und Helmut Wandt aus Drochtersen bei Hamburg ist überzeugt, einen guten Kauf gemacht zu haben. Camper-Checker Axel schaut sich das Fahrzeug genauer an und findet haarsträubende Mängel und Macken, wohin er auch schaut. Ist der Camper noch zu retten?

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