Ramsch für den Ramschkönig Alexander WalzerJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 23.04.2025: Ramsch für den Ramschkönig Alexander Walzer
61 Min.Folge vom 23.04.2025Ab 12
Alexander Walzer braucht dringend neue Ware für seinen RambaZambaMarkt in Bad Gandersheim. Hohe Qualität zum niedrigen Preis, diesen Anspruch hat Alexander Walzer für seine Kunden immer. Deshalb besucht er die Sonderpostenmesse IAW in Köln. Findet Alexander Walzer auf den 30 000 Quadratmetern die Schnäppchen, die seine Kunden gerne in seinem Laden kaufen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 2011, Season 2016, Season 2019-2021: kabel eins