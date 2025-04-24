Bundespolizei – Nachtschicht in BerlinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.04.2025: Bundespolizei – Nachtschicht in Berlin
60 Min.Folge vom 24.04.2025Ab 12
Freitagnacht in Berlin. Für die Polizisten Stephan und Heinz von der Bundespolizei Berlin beginnt ihre Nachtschicht. Ihr Einsatzgebiet ist der Ostbahnhof und die umliegenden S-Bahnstationen. Stephan und Heinz sollen bei Streitigkeiten zwischen jungen Leuten vermitteln. Sie müssen sich zudem mit anderen Polizeikollegen einen Überblick über die Lage verschaffen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 11, Season 21, Season 24-25, Season 2011, Season 2016, Season 2019-2020, Season 2020-2022, Season 2022-2024: Kabel Eins & © Season 4, Season 2011, Season 2020-2021: kabel eins
Enthält Produktplatzierungen